есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

На магистрали Негеде в иранской провинции Западный Азербайджан перевернулся автобус, в результате погибли двое и ранен 21 журналист.

Об этом сообщил представитель Организации скорой помощи Ирана Муджтаба Халеди, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, состояние некоторых раненых тяжелое.

Халеди добавил, что на место ДТП прибыли десять карет скорой помощи, и раненые госпитализированы.

Отметим, что журналисты были командированы в регион для освещения состояния озера Урмия.

Погибшие были сотрудниками информационных агентств İRNA и İSNA.