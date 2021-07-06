Пашинян подрался с мэром Еревана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в воскресенье во время встречи с мэром Еревана Айком Марутяном дал ему пощечину, а Марутян высказал в адрес Пашиняна нецензурные слова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мэр Еревана и исполняющий обязанности премьер-министра давно находятся в напряженных отношениях. На этот раз целью их встречи было найти грани примирения, но в какой-то момент страсти накалились. После инцидента Пашинян дал Марутяну время, чтобы тот поскорее ушел в отставку", - заверяют армянские СМИ.