В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека

За последние сутки в Грузии выявлено 1364 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 22 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.