https://news.day.az/world/1360358.html В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека
В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека
За последние сутки в Грузии выявлено 1364 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 22 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
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