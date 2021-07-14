Пашинян снял с должности секретаря Совбеза Армена Григоряна

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян принял решение освободить Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности и назначить на пост первого заместителя министра иностранных дел республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление было выложено cегодня на официальном сайте правительства.

"В соответствии со статьей 711 закона "Об образовании и деятельности Совета безопасности" освободить Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности. Руководствуясь частью 1 статьи 9 закона "Об общественной службе", назначить Армена Григоряна первым заместителем министра иностранных дел", - отмечается в указах Пашиняна.