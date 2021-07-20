В Великобритании начнут прививать подростков от коронавируса

В Великобритании начнут прививать от коронавируса подростков от 12 до 15 лет, которые могут быть особо уязвимы для инфекции по медицинским причинам. Об этом сообщил британский замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Еще больше молодых людей, для которых вирус представляет повышенную опасность, смогут воспользоваться преимуществами вакцинации от COVID-19", - отметил Захави.

Отмечается, что вакцинацию будут делать препаратом американской компании Pfizer. На данный момент это единственная вакцина, которую британские власти одобрили для применения среди лиц моложе 18 лет.