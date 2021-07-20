Начальник и первый замначальника Генштаба ВС Армении бросили друг в друга стулья

В субботу с 17:00 до 18:00 в кабинете начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна разразился горячий спор между Давтяном и его первым заместителем Аршаком Карапетяном, который перерос в ругань, бросание стульев и пепельниц друг в друга.

Об этом пишет газета "Жоховурд", ссылаясь на свои источники, передает Day.Az.