https://news.day.az/world/1363263.html Начальник и первый замначальника Генштаба ВС Армении бросили друг в друга стулья
Начальник и первый замначальника Генштаба ВС Армении бросили друг в друга стулья
В субботу с 17:00 до 18:00 в кабинете начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна разразился горячий спор между Давтяном и его первым заместителем Аршаком Карапетяном, который перерос в ругань, бросание стульев и пепельниц друг в друга.
Об этом пишет газета "Жоховурд", ссылаясь на свои источники, передает Day.Az.
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