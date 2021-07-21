В Китае отменили штрафы за рождение трех детей

Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей. Как говорится в опубликованном во вторник решении Госсовета КНР, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах", - указывается в документе.

"К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости", - отмечается в решении Госсовета КНР.