https://news.day.az/world/1363461.html Фирма Безоса планирует в 2021 году два полета космического корабля с пассажирами
Фирма Безоса планирует в 2021 году два полета космического корабля с пассажирами
Американская компания Blue Origin в этом году планирует осуществить еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту.
Об этом заявил на пресс-конференции миллиардер Джефф Безос, которому принадлежит фирма, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"У нас будут еще два полета с людьми [на борту] в этом году", - сказал миллиардер. "Пока не уверен, что мы будем делать в следующем году. Мы решим, какой постепенно станет частота [запусков]. Мы хотим, чтобы она была очень высокой", - добавил Безос.
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