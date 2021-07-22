Фирма Безоса планирует в 2021 году два полета космического корабля с пассажирами

Американская компания Blue Origin в этом году планирует осуществить еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту.

Об этом заявил на пресс-конференции миллиардер Джефф Безос, которому принадлежит фирма, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"У нас будут еще два полета с людьми [на борту] в этом году", - сказал миллиардер. "Пока не уверен, что мы будем делать в следующем году. Мы решим, какой постепенно станет частота [запусков]. Мы хотим, чтобы она была очень высокой", - добавил Безос.