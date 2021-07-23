Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозами

Афганский посол в Пакистане Наджибулла Алихил получил записку с угрозами от неизвестных. Об этом сообщил в Twitter местный телеканал 1TV News со ссылкой на Министерство иностранных дел Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Злоумышленники оставили послание для дипломата на банкноте достоинством 50 пакистанских рупий. Ее завернули в хиджаб дочери Алихила, похищенной и избитой в Исламабаде. На банкноте написали "ты следующий".

После сообщения о похищении и пытках в отношении 26-летней дочери афганского дипломата Силсилы Алихил правительство Афганистана решило отозвать посла и других высокопоставленных сотрудников дипмиссии из пакистанской столицы, передает Al Jazeera. В Исламабаде понадеялись, что афганская сторона пересмотрит свое решение.