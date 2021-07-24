В Германии снова ожидаются сильные ливни

На текущих выходных в регионах Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, которые ранее пострадали от наводнения, снова пойдут сильные ливни. Об этом сообщает Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

При этом прогнозы пока не дают оснований опасаться катастрофы такого же масштаба, сообщил глава МВД Рейнланд-Пфальца Роже Левенц.

Однако в долине реки Ар проводят приготовления на случай, если уровень воды начнет стремительно подниматься. По словам Левенца, возможности для эвакуации населения уже подготовлены и за ситуацией пристально следят.

В правительстве Северного Рейна-Вестфалии рассказали, что пожарные, которые в Германии выполняют функции и спасателей в чрезвычайных ситуациях, переведены на усиленный режим готовности и ситуацию на местах будут контролировать кризисные команды.