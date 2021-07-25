В США обсуждают возможность применения бустерных доз вакцин от COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает ряд мер по борьбе с пандемией коронавируса, в их числе предоставление третьей дозы вакцины некоторым группам населения, возможность предписания прививок в отдельных случаях, а также ужесточение требований относительно ношения масок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

По словам его источников, американская администрация обсуждает данные шаги в свете того, что в ряде районов страны вновь растет число случаев заражения коронавирусом, а часть американцев не желает вакцинироваться. По сведениям телеканала, власти США "активно рассматривают" вопрос о том, как "предоставить дополнительную дозу вакцины уязвимым группам населения". Вероятность того, что им понадобится бустерная доза вакцины, растет, отмечается в публикации. Соответствующие меры пока не получили одобрения регулирующих органов.

Согласно данным телеканала, в администрации США "идут дискуссии о том, вернуться ли к рекомендациям относительно ношения масок". Источники отметили, что данное решение может стать для администрации неудобным с политической точки зрения, поскольку ранее многие требования в этой сфере в США "торжественно были отменены". По сведениям CNN, в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США в настоящее время "пересматривают позицию" относительно необходимости носить маски.

Как подчеркивается в публикации, в ходе указанных дискуссий "на Байдена оказывают давление" с тем, чтобы он выступил в поддержку обязательной вакцинации "среди определенных групп людей". Власти США, отмечает телеканал, пытаются выработать решение о том, следует ли поддержать компании, которые обязывают сотрудников сделать прививку или создают трудности для тех, кто не желает привиться.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 610 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.