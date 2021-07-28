Олимпиада-2020: Малый бизнес в Токио сильно пострадал

Малый бизнес в Токио сильно пострадал не только от пандемии, но и от запрета на въезд болельщиков Эксперты предупреждают, что более заразный штамм коронавируса - дельта - может вызвать всплеск во время Олимпийских игр, которые начались в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс,премьер-министр Ёсихидо Суга оказался под огнём критики: его обвиняют в том, что он предпочёл Олимпиаду здоровью населения.

"В этих обстоятельствах мы хотели бы, чтобы наши японские граждане избегали необязательных и несрочных выходов из дома и смотрели бы Олимпийские и Паралимпийские игры по телевизору", - обратился к соотечественникам премьер-министр.

Но во вторник, через несколько дней после начала Олимпийских игр, в Токио было зарегистрировано самое высокое суточное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Туристические районы японской столицы, где предполагался наплыв во время Олимпиады, малолюдны. Хозяева сувенирных магазинчиков говорят, что их доход не идёт ни в какое сравнение с ожиданиями и находится практически на нуле. Суиши Иноуэ, владелец магазина по продаже японских сладостей, сетует :

"Во время Олимпийских игр в Токио в этом районе Асакуса должно было быть много туристов и иностранцев, но из-за решения об отсутствии зрителей на Играх в этом районе тихо, и мы разочарованы".

Чтобы хоть как-то возместить убытки, японцы перестраивают свой бизнес: так, многие владельцы квартир, надеявшиеся заработать на аренде во время Олимпиады, сейчас сдают жилплощадь людям, которым нужно самоизолироваться.

А экономисты говорят, что проведение Олимпийских игр даже в таком формате благоприятнее скажется на экономике страны, чем их отмена.