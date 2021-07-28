Возгорание мусора привело к крупному пожару в Турции

Возгорание на мусорной свалке привело к лесному пожару в провинции Анталья. Площадь, охваченная огнем, продолжает расти под действием ветра, сообщает TGRT Haber.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящий момент эвакуировано три квартала, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли направился в регион.

Огонь быстро распространяется в деревне Эвренсеки и в морском направлении. Для тушения пожара привлекли несколько самолетов, вертолетов, а также пожарные машины.

В соцсетях стали появляться кадры пожара. Очевидцы сообщают, что огонь уже добрался до гостиниц и жилых домов.