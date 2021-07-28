В Украине упал самолет

Трое граждан США погибли в результате крушения спортивного самолета в Ивано-Франковской области Украины. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили местные правоохранительные органы.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что самолет упал на частный жилой дом и загорелся, в результате чего погибли четыре человека.

По информации издания "Страна", погибшие - "трое граждан США и летчик Игорь Табанюк". Отмечается, что самолет чешского производства Advantic WT10 выполнял полеты с аэродрома в Коломые Ивано-Франковской области для туристов-иностранцев.

По информации Объединенной еврейской общины Украины, погибшие американцы были хасидами, которые прибыли отдыхать в этот район.

На месте инцидента работают следователи, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы. "Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники", - приводит "Страна" слова представителей полиции.