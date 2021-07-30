В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой

Достижения в борьбе с коронавирусом на планете утрачены или находятся под угрозой. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на резкий рост заболеваемости в последние недели во многих частях земного шара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%", - отметил он. По мнению Гебрейесуса, этот рост связан с увеличением мобильности и контактов, а также с ненадлежащим применением мер в сфере здравоохранения и социальных мер. "То, что было с трудом достигнуто [в борьбе с пандемией], оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку", - констатировал он.