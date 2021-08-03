Президент Перу отложил перенос своей резиденции из Дворца правительства

Президент Перу Педро Кастильо решил повременить с переносом официальной резиденции главы государства из Дворца правительства Перу, что он обещал сделать во время своей инаугурации. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До определения наиболее подходящего места для перевода канцелярии президента он будет выполнять свою работу из Дворца правительства", - говорится в заявлении. В среду во время своей инаугурации президент Кастильо заявил, что не будет использовать Дворец правительства Перу в качестве своей официальной резиденции, а передаст здание новому министерству, поскольку пришло время "порвать с колониальными символами и оковами".

Дворец правительства Перу, известный также как Дом Писарро, с 1938 года является официальной резиденцией главы южноамериканского государства. Здание расположено в историческом центре Лимы, на его месте ранее находились разные здания, которые выполняли функцию резиденции на протяжении пяти веков - с тех пор как в 1535 году был построен дворец испанского губернатора. Франсиско Писарро был конкистадором, возглавлявшим испанские колониальные войска в ходе завоевания империи инков в XVI веке.