Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 200 млн. Об этом сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 5 августа в ВОЗ поступили сведения о 200 174 883 инфицированных коронавирусом и 4 255 892 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 658 630, летальных исходов - на 10 215.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 190 млн инфицированных была преодолена 19 июля, а в 175 млн - 13 июня.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 35 125 227. Далее следуют Индия (31 812 114), Бразилия (19 985 817), Россия (6 379 904), Франция (6 068 252), Великобритания (5 952 760), Турция (5 822 487), Аргентина (4 961 880), Колумбия (4 807 979), Испания (4 545 184), Италия (4 369 964) и Иран (4 019 084).

Летальных исходов больше всего в США - 609 613, вторую строчку занимает Бразилия (558 432), третью - Индия (426 290). Далее следуют Мексика (241 936), Перу (196 598), Россия (162 509), Великобритания (130 000), Италия (128 136), Колумбия (121 484), Франция (110 969), Аргентина (106 447) и Индонезия (102 375).