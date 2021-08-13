В Грузии предложили сделать платными тесты на COVID-19

Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии выступил с инициативой сделать тесты на коронавирус платными. Об этом заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

На сегодняшний день в Грузии тесты на коронавирус можно сдать бесплатно в поликлиниках за счет государства. В частных клиниках эта услуга является платной: стоимость ПЦР-теста составляет от 60 до 120 лари, а экспресс-теста - до 50 лари.

"Мы выступили с инициативой, чтобы государство не оплачивало тесты на коронавирус. Государство дает возможность населению бесплатно получить вакцину. Но если мы не прививаемся, то должны сами платить за тестирование", - сказал Гамкрелидзе.

Национальный центр контроля заболеваемости и общественного здоровья Грузии рекомендовал с сентября разрешить посещение объектов общепита, СПА-салонов и фитнес-центров только гражданам, получившим первую дозу вакцины от коронавируса или прошедшим вакцинацию, либо при наличии отрицательного ПЦР- или экспресс-теста.

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