Миллионы американцев оказались под угрозой выселения

Верховный суд США отменил мораторий на выселения, введенный администрацией президента Джо Байдена во время пандемии. Решение положило конец защите миллионов американцев, которые не выплачивали арендную плату во время кризиса. Теперь они оказались под угрозой остаться на улице, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

В августе Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввели мораторий, временно приостанавливающий выселения в округах с высоким уровнем заболеваемости. Так ведомство отреагировало на неожиданные изменения в развитии пандемии, вызванные появлением "дельта"-штамма коронавируса. CDC заявило, что массовые выселения могут поспособствовать скорости распространения нового варианта инфекции.

Однако 26 августа Верховный суд США постановил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний не обладают полномочиями вводить мораторий в соответствии с федеральным законом, на который ссылается ведомство в документе. Свое решение суд мотивировал и тем, что арендодателям уже причинен "непоправимый ущерб".

CDC находится в составе Министерства здравоохранения и социальных служб США, и в документе опирались на положение, которое уполномочивает министра здравоохранения "принимать и обеспечивать соблюдение тех правил, которые, по его мнению, необходимы для предотвращения появления, передачи или распространения инфекционных заболеваний". Суд оставил без изменений предыдущий мораторий CDC, действие которого закончилось в июне, но судья Бретт Кавано тогда сказал, что для его продления потребуется разрешение Конгресса. Конгресс не предпринял никаких действий относительно этого документа. "Другое дело, если бы Конгресс прямо санкционировал действия CDC. Но этого не произошло", - заявил Верховный суд. "Есть сомнения, что этот статут (федеральный закон) наделяет CDC такими широкими полномочиями, о которых он заявляет".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента разочарована этим решением, так как мораторий CDC на выселение означал спасение жизней миллионов американцев. "В результате этого постановления семьи столкнутся с болезненными последствиями выселения, и по всей стране повысится риск заражения COVID-19", - заявила спикер.