Страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти

Министры стран ОПЕК+ в среду вечером, как и ожидалось, не стали менять принятый еще в июле план по восстановлению добычи нефти, который предполагает ее рост на 0,4 млн б/с в месяц с августа. Об этом ТАСС сообщили два источника в ОПЕК, а затем подтвердил и секретариат ОПЕК, передает Day.Az.

"Решили пролонгировать наше июльское решение", - сказал один из собеседников агентства, участвующий в переговорах. Другой подтвердил эту информацию, отметив, что встреча завершена.

Позднее секретариат выпустил официальное коммюнике, в котором говорилось, что министры на встрече "подтвердили решение восстановить добычу нефти на 400 тыс. б/с для октября". В следующий раз министры соберутся на совещание 4 октября. Они также договорились продлить план компенсации перепроизводства нефти до конца 2021 года.

Кроме того, по итогам июля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была выполнена на 109% от плана, отмечалось в коммюнике.

Ход обсуждения

Сначала решение придерживаться принятого плана принял мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду. В него входят восемь стран из 23 участвующих. Заседание комитета длилось не более получаса. Сразу после этого началась встреча в полном составе, которая также прошла в ускоренном режиме. Министры не стали делать открытую часть встречи со вступительными словами, а сразу перешли к обсуждениям. Впрочем, они тоже длились недолго.

Базой для такого решения послужил аналитический отчет технической панели ОПЕК+, который был подготовлен накануне. ТАСС ознакомился с его копией. В нем, в частности, говорилось, что уже в 2022 году рынок может перейти в состояние профицита, размер которого оценивался в 2,5 млн б/с. При этом прогноз по объему дефицита на этот год был понижен до 0,9 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой в 1,4 млн б/с.

А при замедлении темпов восстановления спроса объем профицита предложения в 2022 году и вовсе может вырасти до 4,5 млн б/с, подчеркивалось в отчете.

Позитивный прогноз

Впрочем, техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году в объеме 6 млн б/с, и на 3,3 млн б/с в 2022 году. Об этом же журналистам в среду говорил и вице-премьер Александр Новак.

"Очевидно, что мы видим в целом улучшение ситуации по году, здесь надо анализировать как по году, так и в текущем моменте. Мы ожидаем, что в этом году будет увеличение спроса примерно на 5,8-6 млн баррелей в сутки. Надеюсь, что восстановление [рынка] в 2022 г. закончится полностью", - сказал он.

По мнению Новака, сделка ОПЕК+ позволила убрать излишки предложения на рынке, "которые были накоплены в период снижения спроса". "Мне кажется, мы эту задачу выполнили. Сейчас важно поддерживать этот баланс и синхронизировать добычу и спрос по мере восстановления рынка", - заключил он.