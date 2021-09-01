Турция продолжит внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил военнослужащих, участвовавших в небоевых миссиях в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава оборонного ведомства прибыл в среду на военную базу в провинции Кайсери, где обратился к военным, вернувшимся из Кабула.

Хулуси Акар отметил, что с 2002 года службу в рядах турецкого контингента в Афганистане прошли не менее 20 тыс. военных и гражданских специалистов.

Глава ведомства сообщил, что процесс вывода контингента из Кабула занял менее 48 часов. "Несмотря на загруженность и напряженность в районе международного аэропорта Кабула, эвакуация турецких военных была проведена организованно и успешно", - констатировал Акар.

Министр заверил, что Анкара будет и далее внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане.