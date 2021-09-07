В Грузии возобновляет работу общественный транспорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром.

Согласно принятому решению, с 13 сентября в стране будет разрешена работа общественного транспорта.

Отметим, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии с 14 августа была ограничена работа общественного транспорта, за исключением междугороднего транспорта.