https://news.day.az/world/1377152.html В Грузии возобновляет работу общественный транспорт
В Грузии возобновляет работу общественный транспорт
В Грузии возобновляет работу общественный транспорт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром.
Согласно принятому решению, с 13 сентября в стране будет разрешена работа общественного транспорта.
Отметим, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии с 14 августа была ограничена работа общественного транспорта, за исключением междугороднего транспорта.
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