Теракт в Украине: все подробности

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 15 сентября взорвался автомобиль. В результате погибли два человека, произошедшее квалифицировали как теракт.

Все подробности теракта в материале РБК-Украина, передает Day.Az.

Что произошло

Сегодня около 9 утра стало известно о взрыве в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре.

В результате погибли два человека - мужчина и женщина. По данным РБК-Украина, погибли пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран Алексей Кавлак.

Вместе с тем, в полиции не называют имен погибших. Личности погибших предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия, отметили правоохранители.

Теракт

В обновленном пресс-релизе полиции сообщили, что открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).