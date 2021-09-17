Попытка заказного убийства в Израиле попала на камеры

В израильском городе Шфарам произошла попытка заказного убийства.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал RU_CHP, в результате стрельбы получил тяжелые ранения 54-летний мужчина. Полиция считает данный инцидент продолжением криминальных разборок в арабском сообществе.

Утверждается, что с начала года в этой войне был убит 91 человек. Последние два убийства произошли накануне этого покушения.