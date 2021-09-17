https://news.day.az/world/1381033.html Попытка заказного убийства в Израиле попала на камеры - ВИДЕО
Попытка заказного убийства в Израиле попала на камеры - ВИДЕО
В израильском городе Шфарам произошла попытка заказного убийства.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал RU_CHP, в результате стрельбы получил тяжелые ранения 54-летний мужчина. Полиция считает данный инцидент продолжением криминальных разборок в арабском сообществе.
Утверждается, что с начала года в этой войне был убит 91 человек. Последние два убийства произошли накануне этого покушения.
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