В России начали исследовать одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19

Доклинические исследования возможности одновременного применения вакцин против новой коронавирусной инфекции и гриппа начались в России, сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам", - сказал он.

Он уточнил, что пока идут исследования, Минздрав рекомендует соблюдать интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа в один месяц. "Тем, кто пока не привился от коронавируса, рекомендуем в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, поскольку сегодня она наиболее опасна", - заключил он.