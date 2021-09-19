Оценена возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю»

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев оценил возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса "мю". Он рассказал ТАСС, что в стране уже есть пациенты с новым штаммом, но уточнить их число невозможно, передает Day.Az.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в ряде азиатских стран и в Европе впервые выявили носителей штамма "мю".

"Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю". Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом "мю"", - отметил специалист.

По словам Исаева, штамм "мю" появился относительно недавно и пока входит в перечень штаммов, за которыми ВОЗ еще только наблюдает. Он отметил, что в странах, где "дельта"-вариант не получил широкого распространения, "мю" вытесняет остальные штаммы. "В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами "дельта" и "мю"", - заключил Исаев.