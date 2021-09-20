Появились кадры покупки пермским стрелком патронов: он готовился минимум полгода

В Сети появилось видео от 27 августа, на котором запечатлено, как Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, покупает патроны в оружейном магазине (аж 105 штук), передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos.



Отмечается, что это уже четвёртая покупка стрелка здесь.

На телеграм-канала "112" сообщается, что Тимур Бекмансуров готовился к нападению на университет минимум полгода. Март - Тимур пишет заявление на получение охотничьего ружья и проходит комиссию. Апрель - проходит обучение по безопасному обращению с оружием. Получает лицензию и покупает ружьё. Май - получает разрешение на хранение и ношение оружия. Июль - проводит тренировки на стрельбище. Август - покупает патроны.