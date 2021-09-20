https://news.day.az/world/1381916.html Полицейский рассказал, как обезвредил пермского стрелка - ВИДЕО
Полицейский рассказал, как обезвредил пермского стрелка - ВИДЕО
Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в Пермском государственном университете.
Видео поделился телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", передает Day.Az.
Представляем читателям данное видео:
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