Полицейский рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в Пермском государственном университете.

Видео поделился телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", передает Day.Az.

Представляем читателям данное видео: