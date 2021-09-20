В ООН признали отсутствие прогресса в совместной борьбе стран с COVID

Международное сообщество пока не смогло добиться прогресса в объединении усилий для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в преддверии Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс (АП) генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы не смогли добиться реального прогресса применительно к осуществлению эффективной координации глобальных усилий", - отметил он.

По словам Гутерриша, "совершенно неприемлемой" является ситуация, когда, к примеру, в его родной Португалии от коронавируса вакцинированы уже 80% населения, а во многих странах Африки показатель не дотягивает и до 2%.

"Применительно к борьбе с вирусом это полная глупость, ведь если этот вирус распространяется на мировом Юге, как лесной пожар, будут возникать и новые его мутации. А эти мутации, как мы знаем, становятся более опасными и быстро распространяемыми", - добавил он.

Генсек ООН призвал страны Группы двадцати (G20) создать условия, которые могли бы обеспечить совместную разработку плана глобальной вакцинации населения от COVID-19.

"Я думаю, что это возможно. Это зависит от наличия политической воли", - заключил он, напомнив, что развитые страны тратят около 20% своего ВВП на ликвидацию у себя негативных последствий пандемии ковида, а в наименее обеспеченных государствах на восстановление расходуется менее 2% ВВП.