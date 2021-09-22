https://news.day.az/world/1382495.html Аль-Каида и ИГ планируют масштабные теракты - США бьют тревогу
Аль-Каида и ИГ планируют масштабные теракты - США бьют тревогу
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей предупредил, что террористические организации ИГ и Аль-Каида продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов совершить масштабные теракты на американской территории.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно письменному вступительном слову Рея, подготовленному для слушаний в Сенате США, ФБР продолжает следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, а также за ситуацией в Афганистане.
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