Аль-Каида и ИГ планируют масштабные теракты

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей предупредил, что террористические организации ИГ и Аль-Каида продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов совершить масштабные теракты на американской территории.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно письменному вступительном слову Рея, подготовленному для слушаний в Сенате США, ФБР продолжает следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, а также за ситуацией в Афганистане.