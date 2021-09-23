В сети появились кадры извержения вулкана на канарском острове Пальма

В сети появились кадры, на которых запечатлено извержение вулкана на канарском острове Пальма этой ночью.

Видео поделился телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.

Как ранее сообщало агентство Associated Press, эксперты института вулканологии Канарских островов сообщили, что извержение вулкана на испанском острове Пальма и его последствия могут продлиться до 84 дней.

По информации издания, прогноз был сделан с учетом данных о продолжительности предыдущих извержений на архипелаге, которые, как и последнее извержение, сопровождались сильными потоками лавы и продолжительной сейсмической активностью.

Отмечается, что власти предупреждают о том, что до сих пор остается опасность землетрясений, лавовых потоков, токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.