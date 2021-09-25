В конгрессе США призвали к импичменту Байдена

Представители Республиканской партии в конгрессе США потребовали отправить в отставку американского президента Джо Байдена из-за ошибок, допущенных при выводе войск из Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила член палаты представителей Лорен Боберт.

В документе, текст которого опубликовал корреспондент HuffPost Крис д'Анджело (Chris D'Angelo) в своем аккаунте в Twitter, Боберт обвинила Байдена в "умышленном пренебрежении обязанностями президента, нарушении конституционной клятвы и неспособности обеспечить национальную безопасность США".

Конгрессмен также подчеркнула, что при выводе войск из Афганистана в стране было оставлено дорогостоящее оборудование, однако каких-либо расследований по этому факту проведено не было. Кроме того, Боберт призвала к отставке и вице-президента США Камалы Харрис. По словам республиканки, Харрис следовало сместить Байдена с поста и занять его место, а ее нерешительность и некомпетентность привели к гибели американцев в Афганистане.

Это не первый призыв к импичменту Байдена на фоне ситуации в Кабуле. В конце августа с таким предложением выступила занимавшая в администрации бывшего президента США Дональда Трампа должность постпреда при ООН Никки Хейли (Nikki Haley). Она обвинила действующего американского лидера в том, что он не справляется с ситуацией в Афганистане. К ней присоединились другие конгрессмены.