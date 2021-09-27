Правозащитница Малала Юсуфзай призвала защитить право афганских женщин на образование

Пакистанская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, которая пережила покушение со стороны талибов в 2012 году, призвала мир не идти на компромисс в вопросах защиты прав афганских женщин. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, талибы намерены обращаться с женщинами так же, как и 20 лет назад, когда они были у власти.

"Мы не можем идти на компромиссы в вопросах защиты прав женщин и защиты человеческого достоинства. Настало время придерживаться этого обязательства и обеспечивать защиту прав афганских женщин. И одно из этих важных прав - право на образование", - сказала она.

Ранее представители радикального движения "Талибан" объявили, что афганские университеты будут разделены по половому признаку, а студенток обяжут носить исламскую одежду.