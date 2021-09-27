Число умерших от COVID-19 в России достигло 203 900 человек

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 22 498 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, число заразившихся COVID-19 в России достигло 7 420 913 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 805 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 203 900 человек.

Отметим, что Россия находится на восьмом месте по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.