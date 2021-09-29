Грузия начинает вакцинировать детей старше 12 лет

В ближайшие дни Грузия начинает вакцинацию детей старше 12 лет против коронавируса, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Грузинские специалисты едины во мнении, что для улучшения эпидемической ситуации нужно начать вакцинацию детей с 12 лет. В данное время в Грузии допускается вакцинация лиц старше 16 лет.

Как заявил Чхаидзе, у страны два варианта: первый - это следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и вакцинировать подростков с 12 лет только в случае, если они относятся к группе риска; второй - вакцинировать всех детей старше 12 лет, вне зависимости от состояния здоровья. По его словам, второй вариант выбрали США, Канада и некоторые европейские страны.

"Рассмотрены оба варианта, и принято решение. В любом случае, в ближайшие дни Грузия начнет вакцинацию детей старше 12 лет", - заявил Чхаидзе.

Отмечается, что эпидемиологи и медики обеспокоены снижением темпа вакцинации против коронавируса и увеличением показателя инфицирования среди детей.