Саакашвили в Тбилиси планировал убийство оппозиционеров

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники планировали в Тбилиси убить нескольких оппозиционеров, чтобы делегитимизировать грузинскую власть.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

По словам премьера, если спецслужбы не арестовали бы Саакашвили, 3 октября прошел бы митинг оппозиции, на котором появился бы экс-президент. Когда правоохранители захотели бы его задержать, возникли бы беспорядки. "В это время в качестве одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть полностью была делегитимизирована", - сказал Гарибашвили.