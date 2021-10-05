https://news.day.az/world/1387722.html В Грузии за сутки выявлены почти 3 тыс. новых зараженных коронавирусом
В Грузии за сутки выявлены почти 3 тыс. новых зараженных коронавирусом
В Грузии за сутки выявлены 2 800 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели от этого заболевания 1 485, скончались 42 человека, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа по всей стране были проведены 33 696 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших в Грузии с начала пандемии достигло 621 420, из них 593 153 человек выздоровели, 9 110 - скончались.
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