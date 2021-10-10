Эрдоган призвал инвесторов использовать возможности экономики Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал местных и зарубежных инвесторов воспользоваться возможностями турецкой экономики, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Обращаясь к участникам церемонии открытия и закладки фундамента ряда объектов в южной провинции Адана, президент Эрдоган привлек внимание к усилиям правительства по развитию экономики с акцентом на защиту окружающей среды.

"Благодаря "Зеленой революции", Турция достигнет качественно нового уровня развития во всех областях: от промышленности до экспорта", - сказал президент.

"Вкладывайте, и зарабатывайте. Развивайтесь вместе с Турцией. Наши двери открыты для инвесторов", - подчеркнул глава государства.

Турецкий лидер отметил также, что власти предпринимают решительные шаги по минимизации негативного воздействия роста цен на энергоносители, товары и услуги на международных рынках на население Турции.