В Турции продемонстрировали отечественный тактический броневик Pusat

На Научном фестивале в турецкой провинции Конья продемонстрирован тактический броневик Pusat производства компании Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на газету Yeni Şafak, передает Day.Az.

На фестивале была представлена гибридная версия броневика.

Как рассказал инженер TÜMOSAN Синан Али Йылмаз, Pusat успешно прошел испытания по устойчивости против мин и баллистических ракет.

По словам инженера, вместимость Pusat составляет 8 + 1 человек. Это самая высокая вместимость среди бронеавтомобилей данного класса, отметил Йылмаз.

На Pusat установлен двигатель разработки компании TÜMOSAN.

Кроме того, броневик можно эксплуатировать в четырех режимах: эконом-, на горной местности, в условиях боя и обычном режиме.

Напомним, что в 2017 году была продемонстрирована демоверсия броневика, а в 2019 году уже был готов его прототип.

В 2021 году гибридная версия Pusat демонстрировалась на оборонной выставке IDEF в Стамбуле.