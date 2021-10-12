https://news.day.az/world/1390719.html Ким Чен Ын хочет создать "непобедимую армию" - ВИДЕО
Ким Чен Ын хочет создать "непобедимую армию" - ВИДЕО
Северная Корея обещает построить "непобедимую армию".
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом, по сообщениям СМИ, заявил лидер страны Ким Чен Ын на выставке "Самооборона 2021" в Пхеньяне.
По словам Ким Чен Ына, разработка оружия предназначена для самообороны, а не для начала войны. Северокорейский лидер обвинил США в разжигании напряженности между КНДР и Южной Кореей.
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