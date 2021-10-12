Ким Чен Ын хочет создать "непобедимую армию"

Северная Корея обещает построить "непобедимую армию".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом, по сообщениям СМИ, заявил лидер страны Ким Чен Ын на выставке "Самооборона 2021" в Пхеньяне.

По словам Ким Чен Ына, разработка оружия предназначена для самообороны, а не для начала войны. Северокорейский лидер обвинил США в разжигании напряженности между КНДР и Южной Кореей.