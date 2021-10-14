Испанская гостиничная группа потребовала от Deutsche Bank возместить многомиллионный ущерб в

Одна из крупнейших гостиничных групп Испании Palladium Hotel Group подала в Высокий суд Лондона иск к Deutsche Bank с требованием о возмещении ущерба в размере €500 млн в связи с предполагаемой продажей банком рискованных валютных деривативов, обернувшихся огромными потерями. Об этом сообщает в среду газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компания Palladium, которая управляет 50 отелями в Европе и Америке, заявила, что комплексные производные финансовые инструменты, приобретенные у Deutsche Bank, рекламировались как надежное средство защиты от колебаний валютных курсов, а также изменений процентных ставок. Однако, по утверждению испанской компании, операции с этими деривативами привели к "настолько большим [убыткам], что [ей] пришлось взять значительные займы" для их покрытия. К 2019 году Palladium заключила 259 сделок с деривативами. На их пике - в 2017 году - они включали указанную в контрактах непогашенную сумму в размере €5,6 млрд, которая, согласно иску, превосходила балансовый отчет группы отелей.

Deutsche Bank заявил Financial Times, что будет "решительно защищаться" в суде в отношении претензий Palladium, которые, по ее словам, являются "безосновательными". Крупнейший финансовый институт Германии считает также иск испанской компании единичным в отличие от тех, которые он урегулировал в прошлом. "Нет причин полагать, что будут выдвинуты какие-либо еще подобные индивидуальные требования", - говорится в сообщении банка.

Он охарактеризовал Palladium как "искушенного инвестора с большим опытом использования деривативов", который торговал и "рассчитывался по этим продуктам с Deutsche Bank в течение ряда лет". "Сделки проводились с полного ведома и разрешения компании, и Palladium хорошо понимала как потенциальные выгоды, так и связанные с этим риски", - добавили в банке.

Одновременно Deutsche Bank проводит собственное внутреннее расследование по этому поводу под кодовым названием Teal. Согласно информации банка, непосредственно затронуто только "ограниченное число клиентов", но специалисты рассматривают возможность того, что и другие могли бы столкнуться с аналогичными проблемами. По данным британского издания, это может затронуть от 50 до 100 компаний.

В Palladium от комментариев отказались.