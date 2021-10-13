Мировые центробанки оказались в выигрыше из-за роста инфляции

Ведущие центральные банки заявили, что плавно растущие и находящиеся под контролем цены являются признаком оздоровления экономики. Несмотря на риски при росте инфляции выше прогнозируемого уровня, для панических настроений нет никаких оснований. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Reuters.

Повышение уровня инфляции до 5% в США и до 4% в Евросоюзе может вызывать беспокойство, так как подобные значения не наблюдались в этих регионах более 10 лет. Однако существующий рост цен можно назвать лишь следствием восстановления экономики.

"Нынешний всплеск инфляции можно сравнить с чиханием: реакция экономики на поднимающуюся пыль в результате пандемии и последующего восстановления", - рассказала член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель.

Представители центробанков по всему миру рассказали изданию, что смогли "вздохнуть свободно", когда ценовое давление стало нарастать.

"Если инфляция не вырастет сейчас, этого никогда не будет. Это идеальные условия, это то, над чем мы работали", - рассказал один из источников.

Единственным поводом для беспокойства в будущем может стать долг мировых держав перед центробанками. Правительства заимствовали огромные суммы, чтобы избавиться от пандемии, и простая политика регуляторов позволяет управлять этим долгом. То есть многие страны в большей степени, чем когда-либо, зависят от центральных банков, удерживающих ставки на минимальном уровне.