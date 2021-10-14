Полиция Осло ищет еще одного человека с луком и стрелами

Полиция Осло (Норвегия) получила сообщение о еще одном человеке с луком и стрелами - его ищут, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, вечером 13 октября 37-летний датчанин с арбалетом напал на магазин в норвежском Конгсберге. В результате нападения погибли как минимум пять человек, еще двое были ранены. Подозреваемого задержали. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать, однако не пояснил мотивы преступления.

При этом полиция Норвегии еще в 2020 году получала "тревожные сведения" об обвиняемом в убийстве из лука.