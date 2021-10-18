Вызовы со стороны Китая войдут в стратегическую концепцию НАТО

Вызовы со стороны наращивающего потенциал Китая и противодействие ему будут включены в новую стратегическую концепцию НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times.

По его словам, противодействие угрозе безопасности блока, исходящей от подъема Китая, станет важной частью будущей концепции НАТО, что знаменует собой существенное переосмысление целей альянса, отражающее геостратегический поворот в сторону Азии.

"НАТО - это союз Северной Америки и Европы, и этот регион сталкивается с глобальными вызовами: терроризмом, киберпространством, но теперь также подъемом Китая, - отметил Столтенберг. - Поэтому когда дело доходит до укрепления нашей коллективной защиты, это касается и того, как бороться с подъемом Китая". "Мы можем предсказать, что подъем Китая повлияет на нашу безопасность, уже [влияет], - констатировал он.

"Китай приближается к нам <...>, - сказал генсек альянса. - Мы видим их в Арктике. Мы видим их в киберпространстве. Мы видим, что они вкладывают значительные средства в критически важную инфраструктуру в наших странах. И, конечно же, у них появляется все больше и больше оружия большой дальности, которое может поразить все страны - союзники НАТО. Они строят очень большое количество шахт для межконтинентальных ракет большой дальности".

Столтенберг 7 октября заявил, что лидеры стран НАТО утвердят новую стратегическую концепцию альянса на саммите в Мадриде в 2022 году. Она призвана определить направления для дальнейшей адаптации альянса к новым условиям.