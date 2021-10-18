Вена заявила о готовности принять новые переговоры по иранской ядерной сделке

Вена готова остаться площадкой для проведения дальнейших переговоров Ирана и международной "пятерки" по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

По его словам, в Брюсселе на этой неделе были запланированы только технические предварительные переговоры по ядерной сделке, которые всегда ведутся между Ираном и ЕС. "Мы надеемся, что дальнейшие переговоры скоро возобновятся. Я разговаривал с главным переговорщиком от ЕС. Австрия снова готова восстановить эти переговоры в Вене", - сказал Линхарт журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Министр подчеркнул, что Австрия исходит из того, что переговоры по тематике иранского атома скоро возобновятся, несмотря на отсутствие официального подтверждения даты и места от их участников. "Это процесс. Идет оценка позиций", - добавил он.

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов переговоров с участием всех стран - участников СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны взяли перерыв в работе в конце июня, который затянулся из-за президентских выборов в Иране и формирования нового правительства в этой стране.