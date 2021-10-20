В Китае захотели наказывать родителей за плохое поведение детей

Комитет парламента Китая рассмотрит проект закона о наказании родителей, если их дети плохо себя ведут. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть много причин, по которым подростки ведут себя непозволительно плохо. Основная - ненадлежащее воспитание в семье или его полное отсутствие", - считает Цзан Тевэй, спикер Комиссии по законодательным вопросам ПК Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В проекте закона указано, что в случае очень плохого или преступного поведения детей, которое зафиксирует прокуратура, опекунам будет вынесен выговор и предписано пройти программы семейного воспитания. Кроме того, документ призывает родителей выделять время для отдыха, игр и физических упражнений в компании с детьми.

По словам Тевэя, старшие члены семьи должны быть примером и учить детей соблюдать социальные нормы и законы, отвечать за свои слова и поступки, уважать пожилых людей.