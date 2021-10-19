США осудили запуск баллистических ракет КНДР

Новые запуски ракет со стороны КНДР являются нарушением ряда резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН и представляют угрозу региону. Об этом заявил во вторник официальный представитель Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты осуждают запуск КНДР баллистических ракет. Эти пуски являются нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для региона", - сказал он.