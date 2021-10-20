Марка Цукерберга привлекут к даче показаний из-за скандала с Cambridge Analytica

Генеральный прокурор столичного американского округа Колумбия намерен привлечь главу компании Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по делу о передаче данных пользователей соцсети аналитической фирме Cambridge Analytica. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам прокурора Карла Рейсина, которого цитирует издание, следователи установили, что решение о передаче данных пользователей Facebook третьим лицам было принято с личного ведома Цукерберга. "С учетом этих обстоятельств привлечение господина Цукерберга к делу полностью обосновано и должно стать сигналом другим руководителям, включая генерального директора, что они будут привлечены к ответственности за свои действия", - указал прокурор.

Соответствующий иск был подан властями округа Колумбия в декабре 2018 года. Рейсин тогда подчеркнул, что Facebook не смогла защитить конфиденциальность своих пользователей и ввела их в заблуждение по части того, кто имел доступ к их данным и как они использовались. Представители компании отметили в среду, что "эти обвинения сейчас столь же беспочвенны, как и два года назад". "Мы продолжим отстаивать свои интересы и сосредоточимся на фактах", - приводит The New York Times слова представителя Facebook.

В марте 2018 года The New York Times сообщила, что ныне уже закрытой британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как признали представители Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании уничтожить имеющиеся у них данные, но в итоге выяснилось, что удалена была далеко не вся информация.

Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.