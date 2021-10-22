Талибы обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Волейболистка молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими была обезглавлена талибами в Кабуле, сообщает Inside the Game ссылаясь на Persian Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В интервью изданию один из тренеров Хакими заявил, что спортсменку убили в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Лишь двое спортсменок из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти "Талибана".

"Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе", - сказал тренер.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.