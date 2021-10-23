Ричард Гир выступит свидетелем от обвинения на процессе над бывшим главой МВД Италии
Актер Ричард Гир даст показания на судебном процессе над бывшим министром внутренних дел Италии, лидером партии "Лига" Маттео Сальвини, который обвиняется в незаконном удерживании мигрантов летом 2019 года и превышении должностных полномочий. Как сообщило в субботу агентство ANSA, суд в Палермо в ходе состоявшегося первого заседания принял все запросы прокуратуры на дачу показаний от стороны обвинения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Обвинения Сальвини касаются случая с судном испанской неправительственной организации Open Arms, на борту которого находились 147 спасенных в море мигрантов. Политик летом 2019 года в качестве министра не разрешал судну зайти в итальянские порты и высадить мигрантов. Как сообщается, Гир побывал на борту судна. Кроме того, в суд для дачи показаний будут вызваны нынешняя глава МВД Лучана Ламорджезе, Джузеппе Конте, возглавлявший правительство, когда подсудимый был министром, а также целый ряд его коллег по кабинету, включая нынешнего министра иностранных дел Луиджи Ди Майо. В тот период он был вице-премьером, как и Сальвини.
Первые три свидетельства предполагается заслушать 17 декабря, когда назначено следующее заседание, уточняет ANSA.
Сальвини, который лично присутствовал на заседании, прокомментировал, что "надеется, что суд не превратится в кинофестиваль". Ранее он отметил, что Гиру "нечему научить министра республики, который выполнял свой долг".
"Лига" сейчас вновь входит в правящую коалицию, но Сальвини более не занимает никаких постов в правительстве, оставаясь сенатором республики. Сальвини и ранее предъявлялись схожие обвинения, однако предыдущие процессы были закрыты на ранних этапах.
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